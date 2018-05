A tutto Bootcamp, non solo in Oriente â€‹per vacanze rilassanti e rigenerative

di Martina Marinangeli

Tutti in forma per l’estate. Con la bella stagione alle porte - e la prova costume dietro l’angolo - una vacanza rigenerante è quello che ci vuole. Un viaggio sulla scorta della massima “mens sana in corpore sano”, lontani da tutto e tutti, sull’onda del “Feel Good Tourism”. Un modo per recuperare le energie e staccare dallo stress e dalla fiacchezza dell’inverno, alla ricerca del benessere e del relax. Retreat di yoga, spa resort, trekking e meditazione: il trend delle vacanze all’insegna del detox, del benessere e del fitness in angoli meravigliosi del mondo sta vivendo il suo momento d’oro. Non lasciatevi scappare l’occasione di una fuga per ricaricare le batterie.Se siete appassionati di questo tipo di viaggi impostati sul benessere, esiste un giro del mondo creato appositamente per chi ha bisogno di ridare vigore alle proprie energie fisiche e mentali. Con il sito Around the world tour, potrete acquistare un biglietto aereo da 2.400 euro e girare tre continenti alla scoperta degli eremi più belli dove praticare le discipline più autentiche del fitness. Si parte da Londra - circondata da famose città termali come Bath e Glastonbury - per arrivare in Arizona, passando per India, Bali e Tokyo. Conoscerete la vera arte dell’ayurveda nella regione indiana di Kerala, vi godrete un soggiorno disintossicante nei centri specializzati della lussureggiante isola indonesiana e potrete ritrovare la pace interiore con la meditazione Zen nella capitale giapponese. Il viaggio si concluderà con l’hiking yoga nella cittadina di Sedona, in Arizona, famosa in tutto il mondo per i vortici energetici che la Terra sembra sprigionare naturalmente. Un tour di questo tipo può durare mesi, ma ognuna di queste tappe è perfetta per rimettersi in forma.Se però pensavate più a un soggiorno breve in vista della vera vacanza estiva, esistono paradisi del fitness anche in Italia. A Gallipoli, a esempio, dove c’è il resort La Baronessa, con tanto di palestra a cielo aperto. Sarete circondati da una natura fantastica dove praticare vari tipi di attività per tenervi in forma: dalle camminate a piedi alle pedalate sulla pista ciclabile, passando per i 18 attrezzi in legno dislocati in tutto il parco con cui allenarvi. A Tenuta la Baronessa riscoprirete anche il gusto del cibo sano e genuino, con colazioni a base di frutta a chilometro zero, uova da galline allevate nella tenuta e latte munto in giornata.Se poi siete amanti dello sport e la forma fisica è un vostro motivo d’orgoglio da non perdere il bootcamp, l’allenamento dei marine, anche in versione soft. Nata in Australia, questa moda si sta diffondendo in tutto il mondo ed è già un trend tra le star di Hollywood. L’Amansala Bikini Boot Camp, fitness & yoga retreat in stile eco chic a Tulum, a due passi dalle rovine Maya, è un’oasi dove conciliare corpo e mente e offre questo trattamento. Al workout, tra allenamenti, danza e kickboxing, ci pensa il team di esperti.