Capodanno sull'Orient Express, emozioni sul treno di Agatha Christie

Assassinio sull’Orient Express? Meglio il Capodanno! Un brindisi al nuovo inizio a bordo del treno super lusso reso famoso dalla scrittrice Agatha Christie e ritornato agli onori della cronaca grazie al film omonimo uscito in questi giorni nelle sale. Salite a bordo dell’Eastern and Oriental Express, un treno della compagnia ufficiale che viaggia però solo in Asia, mettendo a disposizione la modernità delle sue 66 cabine dotate di ogni comfort. Una crociera su binari che vi porterà da Bangkok a Singapore, viaggiando dal 29 dicembre al 1° gennaio, a partire da 4.730 dollari a persona (circa 4.000 euro), comprensivi del cenone di Capodanno, musica e fuochi d’artificio.Info www.belmond.com