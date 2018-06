Solcare il grande Nilo tra piramidi e templi sulle antiche rotte dei faraoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La rotta dei Faraoni, solcando le acque del fiume più lungo del mondo. Incantevoli, scanditi dalla storia delle 31 dinastie egizie che, da Narmer (3200 a.C.) a Cleopatra VII (44 a.C.), hanno guidato l’Egitto, i 140 chilometri navigabili del Nilo vanno da Luxor ad Assuan, dove si concentrano i principali resti dell’epoca dei faraoni. Un viaggio in nave come quello degli antichi regnanti, tra sfingi e piramidi, con tappa obbligata alla piana di Giza per ammirare gli spettacolari mausolei di Cheope, Chefren e Micerino. Un tour di cinque giorni da veri faraoni con un costo a partire da 1.140 euro con il tour operator Maydoum Travel, e la possibilità di un’escursione in 4X4 all’Oasi di Bahariya, dove ammirare la valle delle mummie, aspettando la magia del tramonto sul deserto.Info www.italiano.maydoumtravel.com