Menù e trattamenti personalizzati: vacanza detox nella Foresta nera

Vacanza detox circondati dalla natura incontaminata della Foresta Nera. Una fuga ideale per chi cerca di riavviare il proprio sistema, la settimana all’insegna del benessere a Villa Stéphanie, nella cittadina tedesca di Baden-Baden, aiuta sia la mente che il corpo. Dopo una consultazione con il Detox Specialist, incontrerete un nutrizionista che creerà un programma con menù personalizzato e trattamenti che includono un bagno alcalino per rimuovere le tossine dal corpo. Per nutrire la mente, avrete la possibilità di sperimentare un trattamento con l’obiettivo di favorire il sonno: spingendo un tasto, potrete disconnettere l’intera stanza dalla griglia elettrica e dal WiFi. Il soggiorno a Villa Stéphanie ha un costo a partire da 3.500 euro.Info www.oetkercollection.com