Le Maldive sono un sogno ad occhi aperti a cavallo tra mare e natura

Una delle mete da sempre più gettonate per gli italiani, soprattutto con la notte più lunga dell’anno alle porte. Le Maldive, sogno a occhi aperti tra mare e natura, vi aspettano per celebrare i festeggiamenti con la sabbia ad accarezzarvi i piedi. E potrete approfittare per fare le immersioni più spettacolari della vostra vita. Godetevi una rilassante vacanza al mare nei bungalow sulla spiaggia dell’Adaaran Club Rannalhi di Eden Viaggi, situato nell’Atollo di Malé Sud e circondato da acque cristalline e sabbie bianche, e dotato di un centro benessere, impianti per sport acquatici e quattro punti ristoro. Nove giorni e sette notti con partenza il 29 dicembre per 4.471 euro.Info www.borsaviaggi.it