A Istanbul magiche notti d'Oriente per accogliere al meglio il nuovo anno

Notti d’Oriente per festeggiare l’arrivo del nuovo anno. Lasciatevi conquistare dalla millenaria Istanbul, città eclettica e misteriosa, una metropoli che si estende tra il continente europeo e quello asiatico, divisa dal suggestivo Stretto del Bosforo. Da lontano, l’antica capitale dell’Impero Romano e Ottomano è un susseguirsi di grandi cupole, come quella della bellissima Aya Sofya, o quella della famosa Moschea Blu. Qui potrete visitare chiese bizantine e moschee ottomane, fare acquisti in eleganti boutique nel e divertirvi in raffinati locali notturni la sera. Partendo il 29 o il 30 dicembre, potrete godervi 4 giorni e 3 notti al 4 stelle Hotel Vicenza o similari, con pernottamento e colazione, a 370 euro. Partenza da Roma Fiumicino.Info www.offerte.caesartour.it