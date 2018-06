In India per ammirare il Taj Mahal, lascito della dinastia dei Moghul

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una dinastia capace di creare il più maestoso monumento all’amore di tutti i tempi. Il Taj Mahal, attrazione numero uno per chiunque visiti l’India, è un mausoleo che Shah Jahan, imperatore appartenente alla stirpe islamica dei Moghul, fece costruire per sua moglie, morta dopo aver dato alla luce una bambina. In un tour da Mille e una notte, ripercorrerete le strade dei Moghul, che hanno dominato l’India nord-occidentale per circa due secoli, lasciando dietro di sé perle architettoniche uniche al mondo. L’itinerario di 10 giorni include tutte le città che hanno avuto un ruolo importante nella loro storia, come la capitale indiana Delhi, Mandawa, Bikaner, Jodhpur, Jaipur e la mitica Agra, casa del Taj Mahal. Si parte da 1.200 euroInfo www.viaggigiovani.it