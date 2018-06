"Guantanamera", tutti a Cuba con Zucchero e Buena Vista Social Club

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Spiagge da favola, natura selvaggia, una storia da film e la fierezza di chi crede fino in fondo nelle idee: in una parola, Cuba. L’isola caraibica racchiude in sé molte anime e, attraverso le note di canzoni come Guantanamera, si può percepire il suo spirito indomabile. Brano popolare che ha avuto diverse cover - tra cui quella dei Buena Vista Social Club e di Zucchero - è una serenata dedicata a una contadina di Guantanamo, con le lotte di indipendenza contro il colonialismo spagnolo a fare da sfondo. La musica sarà uno degli elementi fondamentali nella vostra vacanza a Cuba e se volete conoscere l’anima autentica dell’isola, prenotate in una casa particular, dove sarete ospitati dagli stessi cubani per un costo tra i 25 e i 35 euro.Info www.amorcuba.com