Dormire sotto le stelle ma con stile: â€‹a Tatai la tenda è un vero 5 stelle

Stile safari

Tra spiaggia e giungla

Glamping sul fiume

Dormire sotto le stelle, ma con stile. È il glamping, nuovo modo di fare campeggio ispirato al glamour e al lusso. Se siete amanti della vita all’aria aperta, ma non sopportate di dormire all’interno di scomode tende, avvolti in un sacco a pelo, ci sono diverse soluzioni fatte a posta per voi. Questa formula permette di vivere l’emozione di un risveglio immersi nella natura, coniugata al relax garantito dalle strutture ricettive di lusso. È l’opzione ideale per chi non fosse abituato allo spirito di condivisione, essenzialità e sopravvivenza del campeggio e per tornare in contatto con se stessi e con la natura, ma con un tocco glam. Dai camp da Mille e una notte ai resort sugli alberi, dal pernottamento in una ghianda al tipico villaggio indiano, il glamping ha molto da offrire e il portale di viaggi Momondo ha individuato alcuni dei siti più belli.Il Naboisho Camp, nell’area del Mara Naboisho Conservancy, al confine con la Tanzania, è il simbolo perfetto del glamping. Durante la vacanza sarete coccolati dal comfort in tende stile safari tradizionale, ma con dettagli moderni e servizi degni di un hotel 5 stelle. Tutte le tende hanno interni lussuosi e un’atmosfera rilassante, e sono perfettamente in linea con i principi ecologici del luogo, che permettono al resort di essere parte integrante della natura. Gli spazi immensi e aperti della savana saranno la scenografia spettacolare delle vostre avventure, che potrebbero includere un safari alla ricerca di leoni e giraffe, o un semplice trekking nella natura unica dell’Africa. Il costo di una notte al Camp oscilla tra i 500 e i 720 euro, ma lo spettacolo del sole che sorge tingendo la savana di rosso, non ha prezzo.A Tulum, paese che si erge nella penisola messicana dello Yucatan, tra le spiagge incontaminate di sabbia bianca e la lussureggiante giungla caraibica, si trova l’Harmony Glamping. Un piccolo angolo di paradiso dove vivere in tende a campana costruite secondo i canoni dell’ecologia. A rendere questo posto incantevole ancora più speciale, ci pensa l’idea di offrire tende a tema, in linea con i gusti degli ospiti. Una delle tende è ispirata all’Italia e si chiama «Toscana». Come in ogni glamping che si rispetti, il comfort è garantito da servizi di lusso e, in questo caso, anche da una piscina realizzata in giardino. Nonostante lo stile lussuoso che lo caratterizza, i prezzi sono ragionevoli e si va dai 37 agli 87 euro a notte.Dormire lungo il corso di un fiume in una tenda di lusso, e svegliarsi al sorgere del sole, giusto in tempo per vedere l’ultima nebbia del mattino scomparire lentamente. Uno spettacolo della natura che potrete vivere nel resort 4 Rivers Floating Lodge a Tatai, in Cambogia, vicino al confine con la Thailandia. Questo glamping mette a disposizione dei turisti il classiche tende da safari africane, appoggiate però su zattere nel fiume. Ogni tenda è dotata di un minibar e di una terrazza privata dalla quale affacciarsi e godersi lo spettacolo che Madre Natura ha da offrire, con tanto di riflesso del paesaggio sul fiume in prima fila.