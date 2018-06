In cerca di antichi samurai e imperatori nel Giappone sospeso tra storia e futuro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un viaggio tra samurai e imperatori, alla scoperta dell’anima storica del Giappone. In un Paese in cui la tradizione forgia ancora la modernità e riesce a coniugarsi perfettamente con la spinta futuristica di città come Tokyo e Kyoto, la dinastia imperiale che è ora sul trono appartiene alla medesima famiglia discesa da Yamato, che guidava il regno nel VII secolo a.C. Un viaggio a due velocità, tra paesini dove il tempo sembra essersi fermato, e città ultramoderne che però conservano ancora i lasciti delle gloriose dinastie. Percorrerete l’itinerario classico per conoscere le mete più importanti, passando per il villaggio di Shirakawago, Patrimonio Unesco, e Kanazawa, famosa per i giardini. Si parte da 2.480 euro, voli esclusi.Info www.goasia.it