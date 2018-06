Sulle ghiande appese agli alberi a Vancouver in Canada il lusso è di casa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Della serie: immersi nelle natura, ma nel vero senso della parola. A Vancouver, in Canada, si può dormire nella foresta, all’interno di una specie di enorme ghianda. Il progetto si chiama Free Spirit Spheres ed è una sorta di casa sull’albero, dotata di tutti i comfort, dal wi-fi all’elettricità, passando anche per un impianto stereo. Il bizzarro campeggio si compone di tre “ghiande”, la più nuova e lussuosa delle quali si chiama Luna e capace di combinare i migliori elementi di design sulla piazza e di ospitare persino un ampio salotto, oltre a camera, cucina e bagno. Sarete immersi in un boschetto di cedri e aceri, per sentirvi come veri canadesi e potrete vivere un’esperienza unica. Trascorrere una notte in quest’eremo costa di 215 euro.Info www.freespiritspheres.com