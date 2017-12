Genova, quell'idea di acqua e design â€‹con un bouquet di basilico fresco

di Maria Cristina Benedetti

«Genova, dicevo, è un’idea come un’altra», canta Paolo Conte. «Genova per noi» è il refrain che ognuno può scaricare sul proprio iphone e, poi, via alla scoperta d’una città che è un dedalo di piazzette e stretti carrugi. Col mare in fronte e le alture che le cingono le spalle, quest’antica repubblica marinara mescola con sapienza la dimensione medioevale ai tratti, che seguirono, cinquecenteschi e barocchi. Eccole, piazza San Matteo e la vecchia via Aurea, poi diventata via Garibaldi. Arrampicata e affollata, come s’addice a un luogo ricco, da sempre, di fortunate contaminazioni: qui il centro storico è uno tra i più densi e abitati d’Europa.Guardar lontano, oggi come allora. Svetta, fiera e maestosa, dai suoi 117 metri d’altezza la Lanterna che dal mare si vede per ben oltre trenta chilometri: simbolo fisico della città è quell’antico faro, come la fontana monumentale di Piazza De Ferrari, un’agorà cittadina. In equilibrio tra gusto e prepotenza architettonica, ecco basilico, pesto e Acquario, i brand con i quali Genova fa il giro del mondo e ritorno, sempre con lo sguardo proteso alle sue antiche mura che dalla cattedrale di San Lorenzo, altro luogo di culto, sono imperdibili. Meta turistica per eccellenza è poi l’antico borgo marinaro di Boccadasse, con le pittoresche barche multicolori, sigillo della elegante passeggiata che costeggia il Lido d’Albaro.Antica e innovatrice, Genova per noi e per tutti. È lì il capoluogo, che lega la sua immagine al nome di un’archistar: fu Renzo Piano nel 1992, quando la città si aprì alle Celebrazioni colombiane, ad accogliere con il suo tratto amoroso e sapiente i visitatori nel porto antico restaurato in ogni angolo, con il Grande Bigo stilizzato, marchio di fabbrica dei portolotti. È ancora lui, nel 2015, a donare un progetto di nuovo layout del waterfront, il Blueprint. Affacciata sul Mar Ligure, la sua storia è di acqua e di commercio: il più grande porto italiano per estensione, primo per numero di navi e container, secondo per flusso di merci dopo Trieste, uno dei maggiori del Mediterraneo. Persino il suo Banco di San Giorgio, fondato nel 1407, è stato la prima banca del mondo. Città di primati.Un’idea come un’altra, Genova, come aspettare la mezzanotte in una delle sue tante dimore storiche, a Palazzo Ducale accompagnati dalle note del “Cannone” di Paganini, davanti alle vasche dell’Acquario tra squali e murene, o ancora tutti insieme in piazza De Ferrari al concerto degli Ex Otago, band genovese doc. Si comincia con la «Rolli Night», l’apertura straordinaria dei Palazzi dei Rolli, le dimore nobiliari genovesi costruite tra 1500 e 1600 e diventate Patrimonio Unesco. La notte del 31 dicembre saranno dieci i palazzi - tra cui i Musei di Strada Nuova, palazzo Lomellino, palazzo Grillo, palazzo Tobia Pallavicino - a spalancare le loro porte ai visitatori che vorranno scoprirne scenari e tesori.Due, i percorsi che si snoderanno da Strada Nuova, con partenza da via Garibaldi, e proseguiranno tra le piazzette del centro storico illuminate a festa. Parentesi del cuore: Palazzo Ducale e Costa Crociere organizzeranno una cena nella location nella residenza del Doge per raccogliere fondi a favore dell’Istituto pediatrico Giannina Gaslini. Di più: il 31 dicembre il Ducale prolungherà fino alle 2 di notte l’orario di visita per le mostre di Picasso e Rubaldo Merello, con la possibilità di brindare alla mezzanotte tra i capolavori in mostra. Alle 23.30 via alla musica in piazza De Ferrari. Imperdibile il Capodanno all’Acquario: cocktail di benvenuto in Sala Pianeta blu, visita ai padiglioni e cenone nella cornice della Baia degli Squali, della Laguna delle Sirene e della Grotta delle Murene. Di rigore continuare a canticchiare... “Genova per noi”.L’origine del nome “Genova”, che deriva dal latino Genua, viene fatto risalire a una radice indoeuropea geneu- (“ginocchio”) oppure da genu- (“mascella, bocca”); genu- sarebbe un’allusione alla foce (“bocca”) di uno degli antichi corsi d’acqua del sito o la forma dell’insediamento sul mare.Cantata da poeti e personaggi d’ogni nazionalità come Oscar Wilde, Gustave Flaubert, George Gordon Byron, Charles Dickens e Mary Shelley, fu definita da Francesco Petrarca «regale, addossata a una collina alpestre, superba per uomini e per mura. Il suo solo aspetto era in grado di indicarla Signora del mare».