Epifania alle terme di Montecatini per chiudere in bellezza le festività

Epifania alle terme, perché prima di tornare alla routine quotidiana è giusto concedersi un ultimo giorno di relax totale, dopo gli ozi delle vacanze natalizie. L’Hotel Adua & Regina di Saba Wellness and Beauty, 4 stelle superior a Montecatini Terme, in Toscana, offre un pacchetto per soggiorni da una a cinque notti con trattamento di mezza pensione, comprensivo di spumante e regalo in camera all’arrivo, e ingresso libero al percorso d’acqua del centro benessere, alla piscina coperta e riscaldata, alle due vasche hydro con ozonoterapia. Sono inclusi anche due massaggi da 30 e 20 minuti e una doccia di luce corpo. Il prezzo per persona in camera doppia è di 189 euro e l’offerta è valida dal 2 al 7 gennaio. Il regno del benessere a due passi da casa.Info www.benessereviaggi.it