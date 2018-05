Sul bel Danubio Blu a spasso tra 4 stati e 3 metropoli del centro Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tra barca e bici sul bel Danubio blu. A bordo della Ms Carissima attraverserete quattro Paesi e tre metropoli, alla scoperta del cuore dell’Europa, esplorando poi paesaggi mozzafiato e meraviglie storiche e culturali in escursioni su due ruote. Vienna, Budapest e Bratislava faranno da scenario alle vostre passeggiate in bici a ritmo di valzer sulla pista ciclabile più famosa del Vecchio Continente. Ricco di storia e di leggende, il «tracciato» lungo il Danubio è lontano dalle vie trafficate, in modo da consentire a chi pedala di godersi le numerose attrattive di quell’area. Il tour dura 8 giorni e comprende pernottamenti e pensione completa a bordo della nave e diverse escursioni, per un costo a partire da 629 euro con Fun Active Tours.Info www.funactive.info