"London Calling" l'irresistibile â€‹richiamo dei Clash verso Londra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«London calling», cantavano i Clash. E la chiamata di Londra arriva forte e chiara a coloro che sono alla ricerca di una vacanza per tutti i gusti, musicali e non. Il palcoscenico internazionale che ha visto brillare stelle come Beatles, Queen e Rolling Stones, ospita concerti e musical tra i più quotati al mondo. Ma Londra non è solo West End, Wembley e Abbey Road - tutti luoghi sacri che comunque un vero amante della musica dovrebbe visitare: è arte e cultura, è enogastronomia e polo del fashion. Senza dimenticare gli iconici monumenti come il Big Ben. Londra è la meta perfetta per tutti, e con Logitravel potrete usufruire di un pacchetto volo+hotel con tre notti al Novotel London Excel a partire da 160 euro.Info www.logitravel.it