Capodanno? Sull'isola di Pasqua. â€‹Non è mai tardi per un last minute

di Martina Marinangeli

Natale sugli sci

L’anno che verrà

Epifania, olè!

Un arcobaleno di colori si specchierà in Laguna

Le vacanze di Natale sono alle porte, ma non avete avuto tempo di pensare a dove trascorrerle? Niente paura, non è ancora troppo tardi per trovare l’offerta giusta e concedervi qualche giorno lontani dalla solita routine! Ecco allora, selezionati per voi, i migliori last minute messi sul piatto da agenzie, tour operator e siti di viaggi. Tra mare, montagna, città e relax, c’è solo da scegliere, preparare le valigie e partire.La festa più attesa dell’anno, da tradizione, si trascorre in famiglia, attorno a tavole imbandite di leccornie. Per smaltire un po’ le lasagne e i tortellini in brodo in eccesso, però, c’è una soluzione a portata di mano, divertente e vicina a casa. Basta inforcare gli sci e godersi una giornata tra discese e risalite in uno dei comprensori sciistici marchigiani, che hanno già aperto i battenti per le prove tecniche della stagione invernale durante il ponte dell’Immacolata. Da Bolognola a Sarnano, passando per Piani di Ragnolo a Fiastra e il trittico del Pesarese - e cioè Piobbico- Monte Nerone, Montecopiolo, diviso tra Eremo Carpegna e Villagrande, e Monte Catria-Frontone - tutti gli impianti sono in attività e vi attendono per una giornata tra i pendii dell’Appennino centrale. Il costo degli skipass giornalieri nei giorni festivi varia dai 5 euro per lo scii di fondo ai Piani di Ragnolo ai 15-25 degli altri comprensori, a seconda del numero di piste e servizi a disposizione.Volete festeggiare l’arrivo del nuovo anno a Pasqua? Per farlo, non serve stravolgere il calendario, ma basta cogliere al volo una delle offerte last minute per trascorrere il Capodanno nell’isola cilena famosa per gli enormi monoliti Moai. Il luogo abitato più isolato al mondo, sorto nel bel mezzo del Pacifico, farà da perfetto scenario ai festeggiamenti alternativi per il nuovo anno. Con il sito Punto nel Mondo, potrete partire per 12 giorni e 9 notti alla scoperta del Cile e dell’Isola di Pasqua, definita anche l’Ombelico del mondo. La partenza è prevista per il 27 dicembre e il prezzo parte da 4.600 euro, voli intercontinentali inclusi. L’enigmatica isola vi attende per iniziare il 2018 con stile, tra natura incontaminata e tradizioni polinesiane!Per chiudere in bellezza le festività natalizie, quello che ci vuole è un bel viaggio in Andalusia, la regione più calda e passionale della Spagna, dove nascono tutte le tradizioni più sentite, come il flamenco, la corrida e le tapas. È la terra della magnifica Alhambra di Granada, ma anche delle moschee e dei palazzi moreschi di Cordoba, del museo di Picasso di Malaga, delle spiagge della Costa del Sol e della Costa de la Luz, delle montagne della Sierra Nevada e dei suoi parchi naturali. È qui che si svolgono le feste più caratteristiche e vivaci del Paese, come la Semana Santa di Siviglia, ed è sempre qui che si producono i migliori vini spagnoli. Con il tour operator Boscolo, potrete visitarla in lungo e in largo in 8 giorni di viaggio a partire da 1.100 euro, volo incluso e partenza prevista il 6 gennaio.Allo scoccare della mezzanotte Venezia accoglie il nuovo anno con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco. Un arcobaleno di colori si specchierà sulla laguna regalando uno scenario emozionante e suggestivo per la notte più attesa dell’anno. A firmare lo spettacolo pirotecnico, promosso da Vela per conto dell’Amministrazione Comunale di Venezia, sarà la storica ditta di Arquà Polesine, Martarello Group, che dal 1921 illumina eventi pubblici e privati di grande prestigio.