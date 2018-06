La Rocca, il campeggio è glam sulle splendide rive del Lago di Garda

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La meta perfetta per una vacanza di famiglia a tutto relax. Immerso nelle lussureggianti colline che si affacciano sul Lago di Garda, il campeggio glam La Rocca è dislocato su diversi livelli e vanta anche un parco giochi per i più piccoli. È dotato di una spiaggia privata, dalla quale parte un percorso per raggiungere a piedi i suggestivi villaggi di Garda e Bardolino. Potrete rilassarvi a bordo piscina, o nuotare nelle fresche acque del lago, mentre i vostri figli si divertono cimentandosi nelle «baby dance» e giocando negli spazi riservati a loro. Il tutto accompagnato da piatti della miglior tradizione culinaria italiana. Trascorrere una settimana in questo paradiso, con arrivo il 14 luglio, ha un costo di 1.610 euro.Info www.vacanceselect.com