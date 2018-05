Con il Beerbike in giro ad Amsterdam â€‹spingendo sui pedali e bevendo birra

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Amsterdam Beerbike è la risposta ideale per trasformare una vacanza in evento. In questa speciale bici a più posti, mentre pedalate potrete gustarvi deliziose birre fresche, godendovi un tour della città. Un modo divertente per conoscere Amsterdam. Per garantire la sicurezza, un autista completamente sobrio vi accompagnerà nella scoperta della capitale olandese, passando per i suoi pittoreschi vicoli e costeggiando i suoi infiniti canali. Il tour comincia e finisce presso la Stazione Centrale e pedalerete attraverso luoghi simbolo di Amsterdam. L’affitto della Beerbike è per un’ora e mezza e l’inusuale mezzo mette a disposizione posti per 5-17 partecipanti a partire da 350 euro a gruppo.Info www.beerbike.co.uk