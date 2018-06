La ricetta per restare magri? Togliersi le scarpe appena arrivati a casa

Accorgimenti e raccomandazioni

Meglio i contenitori in vetro

Togliersi le scarpe quando si entra in casa e sostituire i tappeti con un pavimento in parquet potrebbe aiutare a restare magri perché impedisce l’accumulo in casa di sostanze chimiche ambientali cosiddette “obesogene” che interferiscono con gli ormoni e promuovono l’accumulo di grasso nel corpo.È quanto sostengono gli autori di uno studio, presentato al congresso della Società europea di endocrinologia a Barcellona, che alla luce dei risultati hanno elaborato una serie raccomandazioni e accorgimenti. D all’analisi è emerso che le maggiori fonti di contaminazione sono i pasti, la polvere di casa e i prodotti di uso quotidiano come quelli chimici per le pulizie domestiche, le stoviglie o i cosmetici. Alla luce di questi risultati, i ricercatori hanno elaborato, dunque, sette raccomandazioni per ridurre al minimo la presenza di obesogeni in casa. Innanzitutto si consiglia la scelta di alimenti freschi, biologici e pesticidi-free rispetto a cibi industriali, soprattutto quelli che sulla confezione riportano una lunga lista di ingredienti, segue poi la raccomandazione di togliere le scarpe al rientro a casa per evitare di portare i contaminanti all’interno, cercare di eliminare o ridurre i prodotti chimici in casa, passare spesso l’aspirapolvere per evitare l’accumulo di queste sostanze chimiche contenute nella polvere, sostituire i tappeti con pavimenti in legno.Infine si consiglia di usare contenitori in vetro o alluminio piuttosto che quelli in plastica e di evitare prodotti sintetici per le pulizie. «Gli adulti ingeriscono circa 50 mg di polvere ogni giorno, e i bambini due volte tanto - spiega Ana Catarina Sousa, principale autrice dello studio - per cui mantenere la casa pulita è sicuramente una misura molto efficace. E utilizzare un panno umido per spolverare i mobili, piuttosto che un prodotto per la pulizia».