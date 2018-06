La fibromialgia: un po' di sollievo â€‹arriva dalle mani del chiropratico

di Agnese Testadiferro

L’approccio chiropratico

I sintomi e la soluzione

Abitudini e traumi

L’associazione dal 2005 a Milano

Sono due milioni gli italiani colpiti

È come il jazz. Parafrasando la celebre frase del monologo teatrale Novecento di Alessandro Baricco «quando non sai cos’è, allora è jazz», si potrebbe dire, con la dovuta leggerezza, lo stesso della fibromialgia. «Quando non sai cos’è, allora è fibromialgia». Solo negli anni ’60 venne dato un nome a questa sindrome dolorosa, inizialmente chiamata panalgesia, dal dr Federigo Sicuteri. A soffrirne sono principalmente le donne, le quali fanno fatica a essere ascoltate perché la sindrome fibromialgica è considerata una “malattia fantasma” i cui dolori sono diffusi in tutto il corpo. A dare sollievo sono anche le mani del chiropratico.Con il punto fermo «che il nostro approccio al paziente è quello di osservarlo nella sua completezza, pensiamo che una diagnosi di fibromialgia descriva semplicemente una sintomatologia diffusa e non prenda in considerazione le varie concause dei sintomi proprie dell’approccio diagnostico del chiropratico – afferma John Williams, presidente Associazione Italiana Chiropratici - Venti anni fa, un paziente che si presentava con dolori diffusi di tipo associato, quello che oggi verrebbe definito affetto da fibromialgia, veniva spesso considerato “nevrotico” e puntualmente gli venivano prescritti psicofarmaci. Ma questo succede purtroppo anche ai giorni nostri. E il rischio è quello di un abuso di questo tipo di farmaci per trattare una sintomatologia considerata di natura psicosomatica. Le cause scatenanti potrebbero aver avuto inizio di recente o avere un’insorgenza graduale, con una proliferazione sintomatica». Le cause di questa sintomatologia vanno ricercate «nella sfera vitale del paziente, che va indagata attraverso un’anamnesi accurata capace di identificare i problemi del soggetto, che possono avere origine nella sua sfera sociale: in famiglia come al lavoro, e che, si manifestano in un alto indice di stress psicologico. Questo livello persistente di stress va dunque affrontato e superato, non soltanto “medicando” e cercando di concentrarsi sui sintomi o sui deficit fisici che limitano la qualità della vita. Questo perché quando uno persona soffre e non trova una soluzione, nascono anche disagi di tipo sociale e psicologico».L’American College of Rheumatology ha individuato la posizione, nel corpo, di nove punti chiave per identificare la fibromialgia, i cosiddetti “tender points”. «Tra i sintomi comunemente considerati indicazione della fibromialgia troviamo parestesia agli arti, dolori diffusi, insonnia, problemi intestinali, stanchezza e mal di testa. Ma una persona può manifestare questi sintomi per i più disparati motivi – continua Williams - Per questo motivo, un aiuto andrebbe ricercato in soluzioni che non puntino soltanto a una risoluzione momentanea dei sintomi. Andrei particolarmente cauto nell’identificare una particolare personalità fibromialgica, perché quando si pensa alla fibromialgia troppo spesso viene enfatizzato lo stato ansioso, contribuendo a dipingere il paziente come un essere in preda alla disperazione di non poter stare mai più bene. Ribadisco che a questo stato psicologico si può arrivare per molti motivi. Ognuno di questi motivi di stress va affrontato singolarmente per poi dare una soluzione globale al problema».Del paziente «è importante conoscere abitudini, abusi, conflitti interiori di origine sociale, traumi, stile di vita, deambulazione, l’abilità nello svolgere il proprio lavoro, oltre a eventuali deficit oggettivi neurologici o muscolari – conclude Williams, dottore in chiropratca - Una volta valutate queste informazioni, si lavora per correggere le eventuali cause dei disagi, anche con l’ausilio di altre figure professionali sanitarie, quando ritenuto necessario».In Italia è presente, dal 2005, l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica con sede a Milano. «La diagnosi di sindrome fibromialgica è basata sulla presenza di dolore diffuso in combinazione con la presenza di tender points evocabili alla digitopressione - si legge nel sito sindromefibromialgica.it - Non vi è alcun esame di laboratorio o radiologico che possa diagnosticare la fibromialgia. Questi test possono essere utili per escludere la presenza di altre patologie, come l’ipotiroidismo che può causare segni e sintomi simili alla fibromialgia. Una attenta anamnesi e un esame obiettivo accurato possono escludere altre condizioni cliniche di dolore cronico e di astenia».Il dolore «è il sintomo predominante della fibromialgia». Si legge nel sito dell’Aisf che quantifica 2 milioni di italiani colpiti dalla sindrome fibromialgica. «Generalmente, si manifesta in tutto il corpo, sebbene possa iniziare in una sede localizzata, come il rachide cervicale e le spalle, e successivamente diffondersi: sensazione di bruciore, rigidità, contrattura, tensione. Spesso varia in relazione ai momenti della giornata; la maggioranza dei pazienti fibromialgici riferisce di sentire costantemente un certo grado di dolore. Il dolore è avvertito principalmente ai muscoli e sono presenti sintomi di malessere generale. Per alcuni il dolore può essere molto intenso».