Le cure termali un vero toccasana per combattere diverse patologie

«Le cure termali sono considerate presidi terapeutici, basati sulla composizione chimica e fisica delle acque termali e dei fanghi». Così Marco Vitale, professore ordinario di anatomia umana all’Università di Parma e coordinatore scientifico della Fondazione per la ricerca scientifica termale (Forst) intervendo a Uno Mattina, su Rai 1.«Ecco perché - ha precisato l’esperto - possono essere utilizzate per diverse patologie. Anche i pazienti più complessi possono essere trattati in ambiente termale, come i pazienti con patologie osteoarticolari. Sono diversi i campi di applicazione delle cure termali come le patologie reumatiche dell’apparato locomotorio, le patologie otorino-laringoiatriche (in particolare le otiti dei bambini) e dell’apparato respiratorio. Si affaccia anche la broncopneumopatia cronica ostruttiva (Bpco) mentre tradizionali target sono le patologie dermatologiche (in particolare psoriasi), le patologie vascolari e quelle dell’apparato urinario e dell’apparato gastro-enterico (con miglioramento della funzionalità epatica)». «Le cure termali - ha proseguito - svolgono un ruolo fondamentale per la prevenzione primaria e secondaria di diverse patologie. Qualunque paziente può usufruire delle cure termali con prescrizione del medico di base».«Il circuito termale rappresenta una grande risorsa per il Servizio sanitario nazionale - ha aggiunto Walter Santilli, professore a ll’Università di Sapienza, che insieme a Vitale ha stilato il documento di programmazione 2016-2018 del ministero della Salute.