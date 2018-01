Christmas Blues, ecco i consigli per battere la depressione post natalizia

di Nico Coppari

Divertimento e depressione

Il Christmas Blues

I disturbi psicosomatici

E passate le feste?

Occorre riprendersi il tempo

Il periodo delle festività volge al termine. Lustrini, cotillon e pallettes del Capodanno sono acqua passata. Cene e pranzi, brindisi e sorrisi dei giorni natalizi sono già lontani. Il rientro nella piena attività lavorativa è dietro l’angolo. Passata l’Epifania ci si ritufferà nel vortice di riunioni, scadenze, progetti da consegnare.In molti, nei giorni scorsi, se la sono davvero spassata, assaporando appieno la possibilità di divertirsi, di fare grosse e grasse risate con amici e parenti, di scambiarsi serenamente auguri e buoni propositi per l’anno nuovo. Altri, invece, no. «Questo è un periodo dell’anno molto particolare e delicato per chi è solo o è debole – dice la psicologa di Villa dei Pini di Civitanova Marche, Katia Marilungo – È un periodo vissuto dalla società con spirito festoso e gioioso che può trasformarsi, per alcuni, in un autentico stress psicologico. Quasi una trappola da cui non si riesce a sottrarsi. Il susseguirsi di inviti, il ritrovarsi con amici e parenti più o meno cari, a volte diventa un obbligo a cui non ci si può sottrarre. Tirare le somme di un anno che sta finendo, in alcuni casi, diventa motivo di disagio, insoddisfazione personale, senso di frustrazione o di fallimento».Gli psicologi lo chiamano Christmas Blues. «Anche quest’anno lo abbiamo appurato – continua la Marilungo - dai primi del mese di dicembre sono aumentate le richieste e l’inizio di psicoterapie». A volte si comincia ad essere tristi, ansiosi, demotivati: iniziano a pesare impegni legati alla corsa ai regali, alla programmazione di cenoni e prevale il desiderio di restare in casa piuttosto che andare in giro a mostrarsi forzatamente felici e allegri. Non si ha voglia di decorare la casa, di vivere forzatamente lo spirito natalizio».Non mancano disturbi psicosomatici collegati. «Possono comparire mal di testa, disturbi del sonno, stanchezza, disinteresse generalizzato, irritabilità e anche modifica dell’appetito. Questa silenziosa e dolorosa sensazione di tristezza mista ad ansia e ad un disagio diffuso che compare durante le festività natalizie, ha un nome e si chiama “Christmas Blues, cioè tristezza di Natale. Si tratta di una forma di depressione che dura solitamente da alcuni giorni a poche settimane e tende a scomparire al termine delle festività, quando si torna ai ritmi di vita quotidiani. Questa sindrome colpisce molte persone in varie forme, da lievi a più intense».Ma una volta passate le feste, queste persone fragili come si ritrovano? Quali sono gli strascichi che le festività, con i suoi sorrisi e i brindisi, lasciano su queste persone? Cosa consigliare loro? «Di solito– dice la Marilungo – tutti i disagi e la sintomatologia descritti tendono a scomparire da alcuni giorni a poche settimane dopo il termine delle festività, quando si torna ai ritmi di vita quotidiani. Qualora ciò non avvenisse è necessario interrogarsi sulle cause che si nascondono dietro questo disagio: problematiche familiari irrisolte, lutti non elaborati di qualche caro, insoddisfazione della propria vita sono solo alcuni esempi. Ad ogni modo se il malessere legato alle festività non scompare entro breve È sempre meglio chiedere un consulto ad uno specialista, psicologo psicoterapeuta al fine di individuare precocemente un disagio e quindi elaborarlo e risolverlo».«Certo - conclude l’esperta - è che, in una società odierna che va sempre più di gran fretta e in cui non abbiamo mai tempo per fermarci a guardare, osservare, capire, sarebbe molto bello riuscire a prendersi del tempo per interpretare lo stato d’animo, il carattere un po’ burbero, il fare pensieroso e solo apparentemente schivo di un nostro amico, collega o semplice conoscente. E tendergli la mano. Sarebbe già un inizio. Per noi e per lui».