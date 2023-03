​8 marzo, il convegno del Soroptimist di Ancona: le buone prassi da seguire nelle più comuni patologie femminili

ANCONA- Tumori, malattie cardiocircolatorie e complicazioni in fase parto: sono queste le patologie più frequenti tra le donne negli ospedali marchigiani. E proprio in occasione della Giornata internazionale della Donna il Soroptimist International Club di Ancona ha deciso di contribuire alla diffusione di regole d’oro e buone pratiche per mantenersi in salute. L’occasione è data dall’appuntamento, aperto a tutti, previsto per mercoledì 8 marzo alla Mole Vanvitelliana dalle 16.30 alle 19.30. Il convegno, dal titolo "Medicina di genere: salute della donna e prevenzione", ha il patrocinio della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Marche, del Comune di Ancona (che ha messo a disposizione la Sala delle Polveri) e Lilt.

I partecipanti

Partecipano relatori di chiara fama e straordinarie competenze quali la presidente Igm, Annamaria Moretti, la coordinatrice regionale del Lilt, Rosa Brunori Ciriaco e la direttrice della Clinica Oncologica di Torrette, Rossana Berardi, insieme a tanti medici: il cardiologo Antonio Dello Russo, il direttore della Clinica Medica, Gianluca Moroncini, i biologi Laura Mazzanti e Arianna Vignini, il virologo Massimo Clementi. Modera l’incontro la Dott.ssa Maria Antonietta Lupi, ematologa e Presidente Comitato e Consulte Pari Opportunità Soroptimist International d’Italia.