Charms, stampe e colori La griffe â€‹Anna Virgili rivoluziona le borse

Ermanno Gaetani, come spiega questa crescita?

Quali sono le tendenze moda del prossimo inverno?

E Anna Virgili come le ha interpretate?

Una delle vostre caratteristiche è quella di offrire sempre novità in negozio?

E quali sono i modelli iconici?

Quali sono i prossimi progetti di sviluppo?

Come vanno le vendite a Milano e Roma, piazze dove c’è un’agguerrita concorrenza?

vete già presentato la collezione per la prossima estate: ce la sintetizza?

Cosa vuol dire per lei produrre tra Marche e Nord Abruzzo?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oggi apre a Fano un nuovo negozio con insegna Anna Virgili, brand marchigiano di pelletteria che negli ultimi tre anni, da quando ha inziato a produrre col proprio marchio, sta crescendo in maniera vertiginosa. L’apertura di Fano segue l’altra ancora più importante avvenuta a Milano pochi mesi fa nella centralissima piazza San Fedele e il monomarca a Roma. Anna Virgili, guidato da Ermanno Gaetani, festeggerà nel 2018 il trentesimo anniversario e lancerà nella prossima collezione una capsule collection griffata con il logo 30.«La nostra offerta copre la fascia media del mercato (prezzo sotto i 300 euro), quella che è stata dimenticata, perché si è accentuata la polarizzazione tra i prodotti a basso costo e il lusso. I nostri prodotti hanno il giusto rapporto qualità prezzo, E abbiamo 30 anni di storia».«A livello di dimensione c’è un ritorno della borsa medio-grande mentre per i materiali torna la morbidezza. I colori sono il verde, il bordeaux, oltre naturalmente al classico nero».«Essendo un multibrand abbiamo la fortuna di conoscere le tendenze moda prima degli altri. Abbiamo realizzato una collezione importante, con un’ampia offerta. Tutta la produzione è made in Italy (tra Marche e Nord Abruzzo) compresi i materiali».«Sì, ormai le classiche due stagioni non ci sono più. Noi manteniamo i modelli iconici e più venduti e ogni 60 giorni circa presentiamo 2 o 3 modelli nuovi altrimenti chi è entrato una volta in negozio non entra più se non c’è nulla di nuovo».«Sono la “Anna Bag” dedicata a mia moglie che non c’è più. Realiazzata tre anni fa, viene continuamente rinnovata e poi “Sara” e “Sara mini”».«Abbiamo un programma di aperture negozi in Italia che comprende Firenze e Venezia e poi il primo negozio Anna Virgili all’estero che molto probabilmente sarà ad Hong Kong. Noi vendiamo poco all’estero e per questo abbiamo una grande possibilità di sviluppo davanti».«Meglio che altrove. I risultati ci dicono che abbiamo un prodotto internazionale che piace a tutto il mondo. In questi negozi c’è estivo e invernale perché la clientela è prettamente straniera»«Molto colore. Pellami morbidi e molte applicazioni con tutti i gusti: charms, stampe e realizzazioni artigianali».«La praticità di incontrarsi con i produttori ma anche valorizzare le capacità produttive di questa zona di cui mi sento parte integrante».