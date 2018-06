Cotone biologico, oversize e attuali: Upupa&Colibrì le t-shirt di Giovannetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una linea di t-shirt con messaggi sul tema dell’interculturalità, senza rinunciare allo stile e alla tendenza streetwear. È prodotta in Italia e con cotone biologico. Il modello più rappresentativo della collezione è una t-shirt oversize che ha la scritta “pace” in varie lingue. A realizzare la collezione è il brand Upupa&Colibrì, a disegnare le maglie Giacomo Giovannetti, giovane artista di Senigallia, amato da Jovanotti. Nel 2011 Jovanotti era rimasto stregato da alcuni quadri nei quali Giovannetti esprimeva la filosofia del viaggio e dello scambio culturale. Un giorno ha invitato il giovane senigalliese nella sua abitazione, ha acquistato alcuni suoi disegni che poi ha utilizzato per realizzare delle t-shirt indossate nel tour dell’anno scorso. Jovanotti ha anche selezionatoUpupa&Colibrì tra i marchi inseriti all’interno del Jova Pop Shop, il temporary shop di beneficenza chiuso a Milano nel dicembre scorso. “La moda? La seguo ma non la rispetto quando realizzo le t-shirt. Penso che in questo momento ci sia bisogno di lanciare messaggi di pace e per veicolarli utilizzo le t-shirt” ci dice Giacomo che vende le sue creazioni nel suo negozio e online. La collezione comprende t-shirt con stampe 3d ed è rivolta ad un pubblico giovane (o che si sente tale) e che ama la moda streetwear.