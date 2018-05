Dai teli ai costumi: Toppettino è il brand per i bambini al mare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama Topettino ed è un nuovo brand, una start-up di costumi e moda mare in puro cotone dal look casual chic, per bambini e bambine dai 2 agli 8 anni. Ogni collezione racchiude una proposta a misura dei piccoli con capi mare in fibra naturale, realizzati con cotone 100% e totalmente made in Italy. La produzione è totalmente artigianale e realizzata in piccole quantità per assicurarne l’ottima fattura e la massima cura nei dettagli, secondo la migliore tradizione artigianale e sartoriale italiana. Topettino trae ispirazione da come Petra Cucci, ideatrice del brand, chiama i propri piccoli nell’intimità: «L’ho scelto perché parla di una storia condivisa, tanta complicità, situazioni vissute insieme al mare che ci hanno resi più vicini. Quando disegno i modelli - racconta - e studio la vestibilità dei boxer o delle mutandine da mare, i miei figli (e il buon gusto di mio marito Matteo) fanno sempre la loro parte speciale di test. E poi proprio il mare, l’isola d’Elba in particolare, si è catapultato nella collezione Topettino: il tripudio di colori pastello e le stampe a fiori garden style richiamano la bellezza spontanea dei suoi paesaggi. In Topettino, il concetto di naturale si lega a doppio filo con la volontà di usare solo puro cotone e si abbina ai toni della tintarella sulla pelle dei piccoli. I teli mare sono coordinati ai costumi».