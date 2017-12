A Firenze tre decadi di moda maschile con Pilati, ex direttore creativo di Zegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In occasione di Pitti Immagine Uomo n.94 a Palazzo Pitti si inaugurerà la mostra «Evoluzione - Involuzione - Rivoluzione. Tre decadi di moda maschile viste da Stefano Pilati», prodotta dalla Fondazione Pitti Immagine Discovery in collaborazione con il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti. Ideatore e curatore del progetto (mostra e catalogo) è Stefano Pilati, uno dei grandi autori della moda internazionale.«Per questo progetto sulla moda maschile, un tema che mancava da troppo tempo nell’approfondimento culturale italiano e internazionale - dice Lapo Cianchi, segretario generale della Fondazione Pitti Discovery - abbiamo pensato a Stefano Pilati perché di quella storia è stato ed è uno dei maggiori protagonisti. Ma forse soprattutto perché ci interessava e affascinava la sua visione del sistema della moda: eccentrica, dissonante, quasi cinica. Un punto di vista preciso, in cui si fondono le ossessioni e le riflessioni di un collezionista che è anche un designer che è anche una persona che ama vestirsi».La mostra - allestita nelle sale del Museo degli Argenti in Palazzo Pitti e realizzata anche grazie al contributo straordinario del Ministero dello Sviluppo Economico e di Agenzia Ice nell’ambito dei piani di sostegno al sistema fieristico italiano - sarà visitabile fino al 21 ottobre 2018. «È un grande momento per le mostre di moda - dice Andrea Cavicchi, presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana e di Fondazione Pitti Immagine Discovery - soprattutto per quei progetti che uniscono spessore culturale e di ricerca alla capacità di attrarre un vasto pubblico. Per questo siamo grati alle Gallerie degli Uffizi di continuare a investire insieme al nostro Gruppo su una moderna cultura della moda».