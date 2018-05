Parata di star, vip e grandi stilisti â€‹alla serata per la ricerca sull'Aids

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento glamour benefico che raccoglie i fondi del cinema, del jet set e dei ricconi filantropi per la ricerca contro l’Aids, ossia il galà dell’ amfAR durante il festival di Cannes , all’Eden Roc di Cap D’Antibes, si è avolto con una parata di vip. Mancava leo Di Caprio, inaspettatamente, dal momento che non ha perso un’edizione negli ultimi anni. Ma in compenso c’erano tutti i big con 25 top model a sfilare: da Maria Borges a Sara Sampaio, da Alessandra Ambrosio a Karolina Kurkova, da Shanina Shaik, Elsa Hosk, da IIzabel Goulart aToni Garrn e Natasha Poly. Superospite l’ex 007 Pierce Brosnan. Nelle foto qui accanto: i fashion designrs canadesi Dean and Dan Caten, la fashion editor Erica Pelosini, e la brasiliana fashion buyer Christina Pitanguy. Liz Taylor fu anche l’ideatrice, 25 anni fa appunto, del primo galà diventato poi nel tempo l’evento top di questo periodo dell’anno.