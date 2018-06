La paura del parto irrompe nello stile originale di Rebecca Pagnini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La paura della gravidanza, delle deformazioni del corpo femminile che essa porta con sé, la paura del parto. È la Tocofobia il leitmotiv dell’omonima collezione di Rebecca Paganini, alunna Ied Moda Milano, selezionata per sfilare , a Londra, nell’ambito della Graduate Fashion Week d’Oltremanica, il più grande evento al mondo dedicato ai migliori neo fashion designer internazionali da 51 università in 22 paesi.Al London Old Truman Brewery quattro giorni di esposizioni, passerelle, premiazioni (oltre 30 i riconoscimenti in totale da assegnare), per puntare i riflettori sulle stelle future delle moda, con particolare attenzione al ‘considered design’, alla moda sostenibile. Ied Milano, con Rebecca Paganini, sfilerà nell’ambito dell’International Catwalk Competition (fashion show dedicato alle università di paesi altri rispetto al Regno Unito), ed è candidata al prestigioso Swarovski International Fashion Award, premio che sarà assegnato a una collezione uomo, donna o mista che rifletta chiaramente eccezionali capacità creative, di design, taglio, fattura, uso di colore e tessuti. Nello specifico, la giuria di esperti ne valuterà il look innovativo, l’eccellente uso di tessuti e materiali, i volumi, l’impatto in passerella.