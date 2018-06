Comfort e leggerezza: il Parka si ripiega e l'hi-tech diventa urbano

di Maria Teresa Bianciardi

Comfort e leggerezza

Lo stile

Perfezionare il guardaroba quotidiano combinando la tecnologia più avanzata a un’estetica contemporanea. È così che Peak Performance, per la primavera-estate 2019, presenta capi altamente funzionali che guardano oltre le esigenze pratiche quotidiane. Dalla palestra alla vita di tutti i giorni i capi tecnici si trasformano, abbandonando le linee formali e lasciando spazio a un abbigliamento esclusivo, performante e dal design d’avanguardia.Per la prossima stagione estiva il brand svedese continua il suo percorso nell’outerwear lanciando sul mercato due capsule collection dedicate all’uomo: X-Jackets e Gore-Tex. La nuova generazione di X-Jackets è l’esempio perfetto di un outerwear dove comfort e leggerezza si uniscono a un design contemporaneo, che combina materiali traspiranti, impermeabili e antivento d’alta gamma a una tecnologia innovativa e a un’estetica urbana senza tempo. Il concetto di layering, inoltre, contraddistingue la collezione, offrendo infinite alternative di indosso per un look più urban. «La nuova collezione combina il nostro know-how in ambito outdoor a modelli dal design moderno che si adattano perfettamente alla vita in città, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche», dichiara Sofia Gromark Norinder, design manager della linea Urban di Peak Performance. Ridefinendo e ripensando costantemente l’abbigliamento sportivo contemporaneo, la collezione Gore-Tex di Peak Performance presenta silhouette decise e linee dal taglio originale, per rispondere alle esigenze quotidiane di protezione e performance. Quattro capi total black costruiti con tessuti premium e high-tech e disegnati per uno stile di vita urban.L’anorak, i pantaloni e il cappello sono realizzati con l’innovativa tecnologia Gore-Tex Infinium, che assicura massimo comfort, pur continuando a proteggere dagli agenti atmosferici. Il quarto pezzo, invece, è il parka: un trench moderno realizzato con Gore-Tex a tre strati, con un innovativo cappuccio antipioggia ripiegabile e dotato di cuciture nastrate che lo rendono interamente waterproof.