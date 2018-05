Le Marche a Cannes con Nicole Macchi che sfila firmata Bellesi

di Massimiliano Viti

La moda made in Marche al Festival di Cannes grazie a Federica Bellesi. Al Festival del Cinema di Cannes, la Hollywood Foreign Press Association ha celebrato le attività benefiche della Fondazione per bambini Kailash Satyarthi con un evento esclusivo tenutosi al Carlton Hotel Nikki Beach. Numerose star hollywoodiane hanno partecipato alla serata benefica che ha visto impegnati in prima persona la madrina del festival Cate Blanchett, insieme all’attore John Travolta, in un appassionato ‘speech’ volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dello sfruttamento minorile e degli investimenti nel campo dell’istruzione nei paesi in via di sviluppo. In rappresentanza per l’Italia era presente l’attrice, modella e blogger Nicole Macchi, testimonial della stilista marchigiana Federica Bellesi. Macchi ha interpretato la moda made in Italy indossando un fiabesco abito griffato dalla stilista maceratese. Un abito in chiffon total white a balze, con top in fiori di paillettes, che ha riscosso un enorme successo tra le attrici d’oltreoceano. «Sono estremamente orgogliosa che il mio nome si stia affermando come un brand di prestigio nel mondo dei personaggi del cinema e della televisione che sappiamo essere particolarmente esigenti» è stato il commento della giovane Federica