La fiamma di Valentino Rossi Francesca Novello testimonial di Envidiame

di Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I costumi di Envidiame promossi da Francesca Novello. Nei giorni scorsi la nuova fiamma di Valentino Rossi era ad Ibiza (con attorno uno stuolo di paparazzi speranzopsi di poterla beccare insieme al campione di Tavullia) per uno shooting fotografico per Envidiame, brand pesarese leader per il settore beachwear. «Francesca è rimasta affascinata dai nostri prodotti ed ha deciso di iniziare questa collaborazione fin da subito. All’interno dell’azienda si parla già di una possibile capsule 2019, ma vi lasciamo curiosi...», ha affermato Michela Sarti, giovane titolare marchigiana di Envidiame, brand che ha come obiettivo quello di proporre costumi da bagno con design colorato, di elevata qualità ed accessibili a tutti i clienti sul mercato nazionale ed internazionale. Il brand, sempre alla ricerca di nuovi materiali, è incentrato sul miglioramento naturale della bellezza di una donna che ama distinguersi e che vuole vivere il mare con stile unico e con eleganza. «Per l’estate 2018 proponiamo dalle fantasie in mix geometriche con colori accesi ed esotici alle stampe più pastello e tenui» sottolinea la stessa Sarti. «Ovviamente tra le proposte della collezione non può mancare il patch floreale. Non mancano i costumi interi, anche in questo caso il focus è sulla scollatura profonda. Da non perdere di vista anche i capi proposti per la spiaggia, come i kimono, shorts, o gli abiti lunghi, perfetti anche per un aperitivo serale in riva al mare». Envidiame non è nuovo a testimonial famosi. Negli anni passati le varie collezioni sono state indossate da Mercedes Hengher, la figlia di Eva Hengher e Claudio Schicchi, poi la venezuelana Mariana Rodriguez (la ricordiamo al Grande Fratello Vip), la modella e designer spagnola Ana Moya Calzado, con la quale è stata realizzata la capsule Anamoya for Envidiame, la modella brasiliana Camila Tavares e tante altre fino a quest’ultima collaborazione con Francesca Novello