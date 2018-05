Il fashion estremo dell'Australia tra voglia di sperimentare e azzardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Benvenuti in Australia, una terra sorprendente dove si fondono diverse e variegate culture. E dove anche la moda è effervescente e surreale. La fashion week che si è svolta in questi giorni ha ampiamente confermato lo stile mai banale degli stilisti australiani che passano da collezioni in stile pin-up tutte lacci, pelle e cuissardes a spose del terzo millennio, con il velo che circonda il viso e si chiude al collo con una fila di strass. Il vestito è un maxibomber grigio perla con le cuciture che fanno esplodere le parti riempite di piume d’oca. Gli stivali texani in vernice bianca rimandano alla tradizione nuziale e risaltano sulle gambe abbronzate della modella. Pon pon ovunque, dalle orecchie in giù, per l’inverno più colorato: tutte le sfumature del fucsia trovano spazio nella mantella multicolor e anche il cerchietto con paraorecchie è di un rosa confetto che ricorda le camerette delle bimbe.E per finire ancora fucsia, nella mini in pelle..