Design Simonetta per la collezione â€‹della casa parigina Balmain Kids

La maison parigina Balmain ha affidato il kidswear allo specialista marchigiano della moda junior Simonetta. La manifattura italiana si occuperà del design, della produzione e della distribuzione della collezione per bambini dai 4 ai 16 anni a marchio Balmain, che debutterà con la Primavera-Estate 2019 in occasione della rassegna fiorentina del childenswear, Pitti Bimbo 87 (da oggi a sabato)). «La linea Balmain Kids (lanciata nel 2016, ndr) è nata con la garanzia di essere sempre all’altezza dei rigorosi standard e dello stile delle collezioni uomo e donna firmate Balmain. La collaborazione con Simonetta contribuirà a garantire gli stessi livelli qualitativi», ha dichiarato Massimo Piombini, Amministratore delegato di Balmain. La collezione per la prossima stagione estiva sarà distribuita in selezionati rivenditori multimarca e noti department store nel mondo: presenterà giacche impreziosite di borchie d’argento e motivi grafici in bianco e nero e pop fluo. L’obiettivo della casa di moda francese è riuscire a tradurre lo stile dei propri capi per uomo e donna, che ad oggi godono di un’immagine pianamente contemporanea alla cui definizione ha in gran parte contribuito l’arrivo nel 2011 del giovane direttore creativo Olivier Rousteing, anche nelle proposte per i più piccoli.