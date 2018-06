Cristiana Capotondi lancia a San Patrignano la borsa on line griffata Tod's

di Massimiliano Viti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stata disegnata dall’attrice Cristiana Capotondi ed è stata realizzata nei laboratori della Comunità di San Patrignano. È la nuova collezione di borse griffata Tod’s, disponibile sull’e-commerce di San Patrignano e Tod’s. Due borse a tracolla, una piccola e una media, realizzate con morbida pelle fornita dalla stessa azienda marchigiana. Non è la prima volta che Tod’s e San Patrignano collaborano insieme, con il laboratorio della comunità a cui si affidano maison del lusso italiano e francese. Da sempre impegnata nelle attività che coinvolgono i ragazzi di San Patrignano, Cristiana Capotondi ha voluto disegnare e partecipare a tutte le fasi di realizzazione delle borse che in qualche modo la rappresentassero e che diventassero il simbolo di un progetto di condivisione davvero unico. «Essere accanto ai ragazzi della Comunità di San Patrignano è un privilegio, ma lo è ancora di più, condividere un progetto all’interno del loro percorso formativo. Il lavoro in Comunità è uno strumento fondamentale affinchè i ragazzi possano riacquisire fiducia in loro stessi e sperare in un futuro di rinascita professionale. Grazie all’acquisto di queste borse, ognuno di noi parteciperà al loro futuro cosi come fa, da molti anni, il gruppo Tod’s» ha detto l’attrice romana. Questa collaborazione va a rafforzare l’importanza della formazione dei ragazzi della Comunità di San Patrignano, che mettono in pratica ciò che imparano ogni giorno da tecnici e dalle maestranze artigianali del gruppo Tod’s. «Il nostro laboratorio è prima di tutto una fucina di idee dove grazie a Tod’s abbiamo potuto acquisire know how e competenze. I ricavati verranno completamente devoluti alla Comunità per la realizzazione e il finanziamento dei propri progetti, così da rappresentare un importante strumento di formazione e motivazione per i giovani di San Patrignano, che, sin dalla sua fondazione nel 1978, accoglie ragazzi e ragazze in maniera gratuita senza gravare né sulle famiglie né sullo Stato».