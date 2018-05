Cotton Club made in Fabriano: «Nuova collezione color melograno»

di Massimiliano Viti

Quali novità in fatto di materiali?

E tra i colori?

Quali sono i prodotti attualmente più richiesti?

La vostra produzione è tutta italiana?

Il brand Cotton Club, nato nel 1981, è molto probabilmente l’unico brand di underwear che produce nelle Marche ed è uno dei marchi italiani più importanti del settore. Oggi la proprietà è concentrata nella mani di Roberto Crescentini che guida un’azienda con circa 90 dipendenti oltre a 150 collaboratori esterni. I ricavi vengono equamente generati da mercato interno ed estero. Per l’export l’azienda fabrianese è presente nell’Unione europea, Stati Uniti, Russia, Est Europa, Giappone, Cina, Paesi Arabi ed Australia, con una distribuzione che avviene attraverso la vendita al dettaglio, mediante negozi specializzati. L’ufficio stile dell’azienda è guidato da Martina BracacciniMartina Bracaccini, quali sono le tendenze moda underwear per il prossimo inverno?«Le nostre nuove proposte si caratterizzano per eleganza e raffinatezza, senza tralasciare il comfort. Ogni donna vuole sentirsi sexy e bellissima, ma i ritmi frenetici di oggi impongono un abbigliamento intimo che la faccia sentire a proprio agio e libera di muoversi con comodità. Per questo motivo la nostra collezione “Moving Time” è stata realizzata ispirandosi al concetto di “movimento”, con una linea di lingerie confortevole ma allo stesso tempo ricercata, con trasparenze leggere ed eleganti e dalla collaudata vestibilità. Nella collezione “Amante” della linea RCrescentini, visto il successo ottenuto con le precedenti collezioni, abbiamo riproposto capi esternabili (giacche, pantaloni, gonne) realizzati in tessuto tecnico Scuba, adatto per modellare dolcemente le forme femminili garantendo un ottimo comfort».«La novità più importante è stata introdotta nella collezione RCrescentini ed è un innovativo tulle elastico vellutato e floccato: materiale di base per capi particolari e grintosi di corsetteria e abbigliamento».«Nella collezione Cotton Club abbiamo inserito un colore molto brillante ma pur sempre adatto al periodo invernale che è il melograno, mentre nella linea Amante abbiamo pensato di illuminare il classico nero con sfumature di color blu notte e di battezzare questa nuova tinta “Inchiostro” ».«La morbidissima linea Nightwear in jersey di viscosa e, come accennato, hanno riscontrato un ottimo successo i capi esternabili realizzati in tessuti tecnici altamente modellanti, come appunto lo Scuba. Nella nuova collezione RCrescentini troviamo giacche, gonne e pantaloni destinati a donne dinamiche ma che non vogliono rinunciare all’eleganza».«Sì, al 100% made in Italy e se vogliamo esser precisi sono made in Marche. Questo è il nostro punto di forza che ci distingue dalle altre aziende che producono all’estero».