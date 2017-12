Schiena nuda e tacchi alti verso il nuovo anno: San Silvestro è sexy

di Massimiliano Viti

Prima relax poi i glitter

Tutti in pista

Le trasparenze

Nappa e argento

Street look

Per tutte le occasioni

Sarà la prima reginetta della moda del 2018 quella che aspetterà l’arrivo del nuovo anno indossando un vestito di velluto rosso. Anche in montagna o all’aperto? Non esageriamo. Ogni location ha il suo look, però qualsiasi outift dovrebbe prevedere qualcosa di rosso, che oltre ad essere il colore tradizionale del Capodanno è anche quello di maggior tendenza quest’inverno. Così come va di moda il velluto. E non necessariamente deve essere un abito. Può essere in velluto anche una gonna, un pantalone o un paio di scarpe. Prima di suggerire un outfit in base al luogo dove si trascorrerà l’ultima notte dell’anno, il primo consiglio in assoluto è quello che piacerà a molte.Nella notte tra il 30 e il 31 è preferibile dormire il più possibile e soprattutto svegliatevi tardi a San Silvestro così, oltre ad essere più energiche per la notte di Capodanno, anche la pelle sarà più riposata. Se invece non potete, prendetevi dieci minuti per una maschera detox illuminante. Concludete la doccia con un ultimo getto di acqua fredda che tonifica e rinvigorisce. Se il vostro outfit prevede che rimanga scoperta una parte del corpo (la schiena ad esempio), sulla pelle asciutta, applicateci un po’ di autoabbronzante (no spray) e lasciate asciugare un’oretta. Infine, passate un abbondante strato di crema idratante. La discoteca è la location ideale per osare e per brillare con paillettes, materiali gold o dall’effetto metal. Abiti glitterati, scintillanti sopra a scarpe col tacco e schiena nuda.Attenzione a quando si balla. Se per le celebrities far cadere la spallina vuol dire pubblicità, per voi vuol dire soltanto imbarazzo e allora è necessario indossare abiti “intelligenti” che, tra bande elastiche, incroci o coppe a bustier, restano aperti sul retro ma rigidi davanti. Oppure, per chi lo ha, puntate sul proprio décolleté: gli occhi degli ammiratori saranno catturati da quella parte del corpo e trascureranno gli eventuali difetti della silhouette. Se non vi piace brillare come una principessa in una favola potete optare per look anni ‘20 e anni ‘50: un abito a frange o un cocktail dress cortissimo ma con maniche importanti (Saint Laurent), oppure con una gonna a ruota. Per lui un paio di pantaloni tipo Chinos con l’immancabile risvoltino da indossare sotto una camicia a scacchi. Il dress code quasi obbligatorio è l’abito dorato di paillettes, lungo o corto, con delle classiche décolleté nere, preferibilmente senza calze. Sentite freddo? Abito corto e stivali cuissardes, che sono di tendenza, e calze nere coprenti. Poi una pochette e qualche punto luce.Anche per questa occasione se proprio non vi ci vedete con un abito luccicante potete diversificare con una blusa con ricami paillettati oppure una giacca di paillettes sopra un tubino nero. Diamo per scontato, ma lo ribadiamo, che se scegliete di restare con la schiena scoperta, dovrete avere un’acconciatura con i capelli raccolti sia perchè la piega e i capelli non si imbrattino con i prodotti utilizzati per brillare e sia perché il capello raccolto, oltre ad avere meno problemi di durata, evidenzia la forma dell’abito senza rubargli la scena.Made in Marche Feleppa, il brand di abbigliamento nato dalla creatività delle giovani stiliste Francesca e Veronica Feleppa, propone per Capodanno alcuni abiti neri, glitterati, con maxi frange per silhouette sensuali. Nella collezione Marta Jane Alesiani troviamo abiti in seta lucida, pizzi ricamati, rasi di seta e abiti a sirena con paillettes ricamate perfetti per la notte dell’ultimo dell’anno. Simone Castelletti ha presentato una versione in golden glitter dell’iconico modello di calzature Grace: un cage sandal in glitter oro, intrecciato a mano e completamente Made in Italy, per dare un tocco scintillante al look di Capodanno (410 euro) e ha lanciato una special edition in occasione di Natale e Capodanno 2017.Il modello Christie, un seducente ankle boot, nella versione nappa argento e pelle rossa. Un’edizione speciale dedicata alle festività e pensata per una donna di carattere, sicura di sé, attenta ai dettagli e amante dell’artigianalità di lusso. (380 euro). Per lui, il massimo sarebbe lo smoking slim, avvitato e stretto. Se vi sembra troppo elegante e non volete né giacca e né cravatta, optate per un classica camicia bianca di pregio che andrà impreziosita con un farfallino vintage o con fantasiosi gemelli. Gabriele Pasini propone un abito tre pezzi in lana pettinata con micro disegni jacquard, camicia bianca con bastoncino azzurro chiusa al collo con ferma cravatta. Cravatta con disegno madras su fondo blu e scarpa smoking in pelle lucida con nastro in raso.In montagna sempre al topNon c’è un dress code particolare se non quello di vestirsi a cipolla per non sentire caldo all’interno di un locale e per non sentire freddo quando uscirete. Un parka, un piumino voluminoso, un maglione cashmere e qualche accessorio in pelliccia e il gioco è fatto. Per il maglione potete optare anche per quello in ciniglia effetto velluto, caldissimo e morbidissimo, da indossare su pantaloni skinny di pelle oppure su gonne a ruota in tulle se magari non sarete troppo tempo all’aperto. Per lui ci sono diversi outfit in tessuto tecnico che sono allo stesso tempo easy e alla moda. Oppure un bel maglione di lana o (ancora meglio) in cashemere evitando accuratamente fantasie pacchiane o troppo natalizie. Il brand marchigiano E9 ha alcune linee perfette per un look da montagna senza dover rinunciare alla moda. La parola d’ordine per il san Silvestro in città è comfort ma senza rinunciare alla moda. Look caldo e comfortevole, calzature comprese.Quindi parka, cappotti e pellicce, maglioni che luccica un po’, e calzature ankle boots con dettagli brillanti o stivali borchiati. Per dare un tocco street, sono perfetti gli stivali elasticizzati. E’ quasi obbligatorio indossare un paio di jeans scuri sotto il caldo maglione. Occorre saper dosare e mescolare seduzione e raffinatezza. Non sbaglierete con un vestito di velluto e quelli di raso di seta tagliati come slip-dress, da indossare con la giusta lingerie. Quale colore scegliere? Di grande effetto è il gold.Se invece volete un abito da poter sfruttare anche in altre occasioni meglio blu notte, verde bosco e rosa pesca. A Capodanno sono molto importanti gli accessori: preziose clutch, stole di pelliccia e guanti di pelle. Da provare e riprovare orecchini importanti e ricoperti di cristalli, assolutamente bold e in stile anni ‘80 o i gioielli per i capelli, come corone e fasce, per l’acconciatura.