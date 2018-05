Bikini, trikini o intero: nell'estate multicolor il costume top è nero

di Massimiliano Viti

Le grandi griffe

Come sceglierli

Collezioni marchigiane

Stile libero

Effetto Jeans

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prova costume sta per arrivare. Per qualcuna è un’ossessione e se non si è preparati in tempo lavorando in palestra e diventare amica di una bilancia sempre fin troppo severa, non resta altro che affidarsi alla scelta del costume. Due requisiti: deve essere alla moda e adatto al proprio fisico. Ma oggi, grazie ai nuovi tessuti, alla tecnologia e a qualche espediente non è poi così difficile apparire in forma. Le tendenze moda ci dicono che quella del 2018 sarà ancora un’estate all’insegna del costume intero, in particolare modelli semplici e sgambatissimi in stile Baywatch.Da Versace a Balmain, il costume intero si può usare anche come body per mostrarsi super sexy. Tra i costumi più desiderati quelli di Moschino o Betty Boop. La tendenza moda dell’estate 2018 è sicuramente la stampa. A fantasie come conchiglie, fiori, frutta ma anche righe e pois. Il nero è il colore amico delle donne anche in spiaggia per cui con il costume da bagno di colore nero si va sul sicuro, al mare e in piscina. Stesso discorso per il costume sportivo. La moda è contaminata dallo stile sporty e anche i costumi seguono questa linea. Gli stilisti scelgono bra sporty, da usare anche come top. Non muore mai il costume vintage, a vita alta (proprio come la moda dei pantaloni di questa stagione) e con numerosi drappeggi (Michael Kors). Per chi se lo può permettere va benissimo anche il costume con cintura, un evergreen delle spiagge, da Ursula Andress a Rita Ora. Un gradito ritorno è il bikini a triangolo, mostrato in passerella da Alberta Ferretti, Francesco Scognamiglio e Jeremy Scott.Come accennato, il colore nero, o comunque scuro, è da preferire per chi vuole apparire più snella. Nascondete i difetti cercando di convogliare lo sguardo altrui verso i vostri punti di forza o comunque altrove. Se avete i fianchi larghi puntate sulla scollatura. Preferite costumi con drappeggi, che aiutano a rendere il ventre più piatto, oppure con strisce laterali e motivi a contrasto lungo i fianchi, che assottigliano la vita, o comunque un costume nero decorato con fantasia. I costumi in tessuto scuba hanno un effetto modellante e contenitivo sul lato B. Se avete braccia poco toniche scegliete un reggiseno a fascia. Ci sono i costumi con i dettagli cut-out (sui punti giusti), quelli contenitivi, il bikini a vita alta che rende il ventre più piatto. Insomma basta non sbagliare o meglio scegliere il costume più adatto. La collezione summer 2018 del brand Arena è ispirata alla California. Navigare sul lungomare di Santa Monica, godere degli svaghi di Venice Beach o semplicemente tuffarsi nelle fresche acque dell’oceano Pacifico: la collezione beachwear di Arena si ispira alle tipiche spiagge americane di questi luoghi entusiasmanti.Idiversi modelli beachwear sono caratterizzati dalla stampa Palms dai colori forti e vitaminici, che ricorda l’atmosfera sognante e rilassata delle spiagge assolate della West Coast. Il modello intero, con scollatura a V davanti e ampia scollo a U sulla schiena, ha anche le spalline regolabili per una vestibilità personalizzata. I bikini sono di tre diversi modelli, sempre con laccetti a contrasto: bandeau, triangle o palm bra, per fornire maggiore sostegno al seno. La collezione è realizzata in tessuto Max Fit, adatto per trascorrere l’intera giornata al mare. Oltre a conferire morbidizza ed elasticità, il tessuto è leggero, ad asciugatura rapida e presenta anche un fattore di protezione upf 50+. Tra le proposte Arena anche la collezione Bodylift, la linea di costumi pensata per una donna matura, dall’anima sportiva ma dall’allure elegante e di classe. Il costume intero, modello Anna U Back, presenta la stampa a motivi grafici circolari, bianco e nero che lo rende chic e femminile. Le spalline sono regolabili e il reggiseno è incorporato. La posizione strategica dei pannelli modellanti Bodylift scolpisce delicatamente le curve, con un’azione contenitiva e un supporto senza costrizioni, per regalare a ogni donna sicurezza e comodità. Per lui i colori brillanti dei modelli Newsflash presentano le sagome stilizzate degli sportivi in piena attività che si alternano a fasci luminosi di colore su fondo grey o navy. Vivacità e brio caratterizzano invece i modelli Multisport con figure che riproducono il contorno dei quattro sport, leit motiv della collezione, con una grafica più pulita su fondo leaf o navy.Nella collezione Fornarina Freetime troviamo costumi morbidi e con stampa fantasia. La collezione Cotton Club Mare 2018 si compone di diverse linee, ognuna con un riferimento ben preciso. La linea Portofino, ad esempio, riassume in sè tutta l’atmosfera esclusiva ed elitaria del piccolo borgo ligure, conosciuto in tutto il mondo e sinonimo di sofisticata eleganza e minimalismo chic. La nostalgia degli anni ‘60 e le interminabili serate della “Capannina” di Forte dei Marmi fanno invece da ispirazione per la serie Optical, capi black & white, semplicemente intramontabili. La serie Riflesso è caratterizzata dalla presenza di autentici Swarovski, pensati per far sentire chi li indossa la più bella del reame. Una vacanza in una giungla rigogliosa, energetiche e solari le varianti colore dei fiori che sbocciano su costumi e caftani: questa è invece la linea Tropicana. Un animalier grafico e sensuale, costumi e fuoriacqua illuminati dall’oro, per far sentire le donne sicure ed aggressive come una vera tigre del Bengala Poi la linea Romantic con tutti i colori e la freschezza di un acquarello che si posano sui costumi e sul morbido jersey degli abiti, dando vita ad una serie dai toni vivaci ma molto romantica.Infine la serie attuale e giovane: Jeans. L’effetto jeans di questa serie regala spensieratezza, con costumi e fuoriacqua adattissimi ad una vacanza very young. Una esplosione di fiori e colori ha dominato le passerelle della stagione primavera/estate 2018. I fiori aumentano di volume. Una delle tendenze comuni nelle collezioni sono fiori in versione ingrandita o come pattern. “Floreal Trend” per tutti i gusti ed esigenze, dall’abbigliamento al beachwear. Una delle novità di quest’anno è la linea Kimono della Vibes, un indumento da indossare per ogni evenienza: come accappatoio dopo la doccia, per la piscina, per un esclusivo pool party con gli amici, come vestaglia per la casa. Anche il kimono diventa floreal così come gli accessori: cup, telo mare e pochette.