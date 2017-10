La moda che visse due volte Da domani a domenica c'è l'attrazione Vintage

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ricco mercato dedicato agli articoli che hanno caratterizzato le epoche passate diventando icone di stile senza tempo, ma anche tre giorni di spettacoli, musica, esibizioni dal vivo e una passerella su tutto ciò che dal modernariato al design, dal collezionismo al remake sino alla moda, racconta il mutamento del Costume dagli anni ‘20 agli anni ‘80. È “Vintage! La moda che vive due volte”, la rassegna giunta alla sua 24esima edizione che Romagna Fiere organizzerà al quartiere fieristico di via Punta di Ferro a Forlì da domani a domenica.Dopo essersi confermata punto di riferimento a livello nazionale, riconosciuta e apprezzata da un pubblico attento e appassionato anche nell’edizione primaverile svoltasi a marzo, la kermesse torna, nella sua versione autunnale, con le collezioni Autunno-Inverno delle migliori maison e negozi specializzati di tutta Italia e con un programma di intrattenimento ricco come non mai: due grandi mostre dedicate all’Alta Moda e ad auto e moto d’epoca “Made in Usa” e un prolungamento notturno dell’apertura al pubblico sabato con “Vintage Crazy Night”. La fiera si svilupperà su oltre 5.000 metri quadrati di spazi espositivi e proporrà una accurata selezione di oltre 100 aziende tra archivi storici, collezionisti, laboratori artigiani e stilisti provenienti da tutta Italia. “Vintage! La moda che vive due volte” vede il ritorno, quanto mai gradito, di un’artista di grande fama, la numero uno in Italia e una delle più apprezzate professioniste al mondo nel suo genere. Si tratta di Scarlett Martini, regina italiana del Burlesque.Ma sarà anche l’occasione per far salire sul palco un’arte espressiva di grande impatto scenico in due spettacoli gratuiti domani alle 18 e sabato alle 21. Nel corso della manifestazione, dalle 10 alle 12 e poi ancora dalle ore 15 alle ore 18 i visitatori potranno beneficiare di un servizio esclusivo offerto loro da Romagna Fiere. Da Ancona, dove vive e lavora, arriva Miss Monia, al secolo Monia Bastianelli, apprezzata acconciatrice e truccatrice, specializzata nella creazione di un perfetto look vintage. Sarà lei in persona, utilizzando tecnica, stile e materiali per un make-up anni ‘40-‘50 capace di esaltare femminilità e fisionomia, a curare uno spazio nel quale chiunque potrà trasformarsi in una Pin-Up o un’attrice hollywoodiana degli anni d’oro del cinema. Questo grazie anche grazie a prodotti di assoluta qualità come gli accessori per le acconciature de “Il mondo di Lala” dei quali verrà proposta un’ampia gamma.Una mostra inedita su Christian Dior accoglierà con il suo fascino il pubblico nella hall d’ingresso dei padiglioni espositivi. “A.n.g.e.l.o. Vintage Palace” di Lugo presenterà in esclusiva per “Vintage! La moda che vive due volte”, 15 capi provenienti dal proprio archivio, alcuni dei quali di recente acquisizione e ancora mai esposti. In un ampio spazio dedicato, a “Vintage! La moda che vive due volte” si potranno ammirare in tutto il loro fascino oltre 20 modelli che hanno fatto la storia del costume americano, affascinando in tutto il mondo intere generazioni dal dopoguerra ad oggi. Un percorso che traccia l’evoluzione stilistica e tecnologica, dagli anni ‘50 alla fine degli anni ’80, di “marchi” che letteratura e cinema hanno reso immortali.Un gran de ritorno, quello di Alessandra Diversi, la personal stylist, personal shopper, tutor di modi e moda e consulente d’immagine faentina ormai tra le più apprezzate e affermate non solo sul territorio romagnolo.