Location di Chiara Carradori scelta dai vip stylist Baci stellari nell'Hyper room

Marta Jane Alesiani e Hyper Room: il made in Marche emergente sulle passerelle milanesi. Nel campo nella moda, ma non solo, le novità più importanti arrivano dai giovani designer indipendenti, liberi di creare e senza la storia e il Dna di un brand da rispettare. Nel corso dell’ultima fashion week milanese si sono tenuti molti appuntamenti collaterali, alcuni dei quali hanno visto come protagonista le Marche. Tra questi la sfilata della stilista Marta Jane Alesiani che ha presentato la sua collezione per la prossima estate. «L’ispirazione è nata dalle letture dell’ Iliade, dell’Odissea e altri testi sulla mitologia greca che mi hanno portata a rivisitare il tutto in chiave moderna. Le forme sono state semplificate, partendo da alcuni quadri che avevo dipinto e trasformando l’ispirazione stessa in materia. Le trasparenze degli abiti ricordano i fulmini di Zeus, le morbidezze quelle delle vesti di Afrodite, mantenendo sempre un’immagine attuale ed energica» ha detto la desginer.Gli abiti sono stati realizzati sartorialmente utilizzando rigorosamente ricami fatti a mano da artigiani marchigiani. Ogni materiale è di altissima qualità e porta la firma del made in Marche. «La stampa della collezione è stata ricavata da un mio quadro “Olimpo” e oltre a trovare geometrie optical, all’interno della stampa stessa sono state stilizzate le più significative divinità greche, fuse tra illustrazioni futuristiche e sinuose ninfee» ha spiegato Marta Jane Alesiani. In passerella hanno sfilato tubini destrutturati (formati per metà da una giacca da uomo e per l’altra metà dalla trasparenza e la sinuosità della donna), mini abiti con inserti di pizzo e con volant morbidi, giacche da uomo con rever differenti, giacche con scollo foulard e pantaloni palazzo con passamanerie realizzate a telaio, abiti a sirena con paillettes ricamate.Anche le calzature erano made in Marche: Guido Sgariglia per la donna e Gabriele Diletti per l’uomo mentre i cappelini iconici del brand sono stati realizzati a mano (con ore di lavoro) dalla stessa stilista. Le Marche hanno contribuito anche con il fotografo di Mario Marcelli e con la modella Maria Paola Martinelli.Tra i vip presenti: Fabio Perversi (Matia Bazar), Angela Achilli (presentatrice Rai), Nadia Bengala (attrice ed ex Miss Italia ‘98), Federica Strozzi (attrice), Gabriella Chiarappa (giornalista e manager di moda) e tanti altri. L’Hyper Room, l’innovativo showroom multisettoriale (fashion, food e design) ideato dalla marchigiana Chiara Carradori, ha ospitato la sfilata di presentazione della collezione “Baci Stellari” di Valeria Marini e quella del beachwear Kiskin, brand di Chiara Corradori. In questa nuova collezione la stilista ha inserito costumi con ricami impreziositi da cristalli Swarovski. Hanno sfilato anche morbidi abiti in seta dai colori caldi e brillanti e dalle stampe eleganti e raffinate. In passerella anche la nuova linea di t-shirt di Jo T Vannelli, dj e produttore di fama internazionale, e la collezione Paola Graglia Jewel Bags. La serata, condotta da Anja J, voce ufficiale di fashion TV, ha visto la presenza di numerosi ospiti tra i quali Maria Grazia Cuccinotta, Natasha Stefanenko, Beppe Convertini (attore), Giusy Versace, Paola Caruso, Alviero Martini, Silvana Giacobini, Roberto Alessi e Lorella Ridenti.