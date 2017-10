Che favole queste spose E c'è pure ​una collezione speciale di tatuaggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come nelle favole: a RomaSposa 2017 Edizione d’Autunno la sposa è fiabesca. Al Palazzo dei Congressi di Roma i protagonisti sono stati gli abiti bucolici, ad esaltare la scelta di materiali pregiati e la raffinatezza di lavorazioni fatte a mano, per un look romantico e fiabesco che fa sognare. Claudia Lai, moglie del centrocampista belga della Roma Nainggolan, ha sfilato per la stilista Maria Celli con uno degli abiti della “Wedding Tattoo”, la neonata collezione dedicata alle spose che non vogliono nascondere i tatuaggi sulla pelle, perché ogni segno rappresenta un pezzetto di storia, anche quella d’amore. Ospite d’onore del defilè Miss Italia 2017, Alice Rachele Arlanch.Vera protagonista di questa edizione è comunque una ventata di freschezza per l’abito da sposa: tessuti leggeri e colori pastello fanno da sfondo a decorazioni floreali e delicate farfalle che sembrano fluttuare sul corpo di chi li indossa. La silhouette è disegnata da pizzi intarsiati impreziositi da ricami realizzati a mano, le linee sono semplici arricchite da scolli profondi, spacchi, volant e motivi iper decorati. Tra le nuove soluzioni grande importanza è data alla scelta dei materiali di confezione: ogni tessuto e ogni ricamo parlano della sposa, descrivendone caratteristiche innate quali delicatezza, dolcezza e sensualità, con abiti impalpabili e lievemente strutturati. Gonne ampie e lunghe oltre i 2 metri, giochi di rouches e volan esagerati strizzano l’occhio ai più sexy modelli ‘a sirenà, con profonde scollature e trasparenze mai volgari.Occhio ai dettagli con fiocchi e nastri che creano movimento decorativo, con soluzioni in tinta o a contrasto, mentre i colori di tendenza del 2018 rimangono classici e delicati come il bianco-avorio e il rosa antico, una tonalità delicata ideale per ogni stile. Grande ritorno al romanticismo tra linee pulite, organze e mikado. La sposa è eterea, in abiti dai tagli classici ricchi di dettagli preziosi, corsetti aderenti e tulles in seta. Mentre, per le più audaci, non manca l’effetto tattoo in cui giochi di trasparenze e ricami si alternano con maestria per dare risalto alla schiena grazie ai ricami realizzati a mano e pizzi pregiati. Gli abiti sono studiati per essere arricchiti di dettagli e accessori personalizzabili.In linea con le tendenze make-up 2018, il ‘bridal look’ più amato di questa edizione è un trucco naturale, in equilibrio tra colori nude, illuminanti e blush per un risultato davvero curato e glam, che nella sua semplicità non lascia nulla a caso. Per chi ama le pettinature elaborate, intramontabile è la scelta dei boccoli, purché́ con l’aggiunta di fiori, meglio se boccioli. Anche per un raccolto più̀ semplice il decoro floreale è di tendenza, per essere subito femminili e romantiche.