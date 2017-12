Alla Trattoria Antonietta di Jesi cucina sincera e ambiente familiare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

JESI - Ambiente familiare e cucina sincera. Non potrebbe essere diversamente in questa trattoria tipica marchigiana, tappa fissa per buone forchette sin dal 1950. Da questi tavoli, in cui ci si accomoda come a casa, non ci si alza mai delusi gustando l’ottima pasta fresca tirata con il mattarello, in special modo le tagliatelle al sugo bianco di coniglio, uno dei piatti più amati dalla clientela unitamente alla versione classica al ragù. Da assaggiare anche i passatelli asciutti con verdure di stagione e pinoli, i vincisgrassi, cannelloni e tortelloni, il minestrone e la polenta con salsicce e costine. Per proseguire: coniglio in porchetta o alla cacciatora, frittura marchigiana (con olive artigianali), ossobuco di vitello, piccione, trippa oppure stoccafisso in umido e baccalà. Si chiude beatamente con strudel, ciambellone o crostata. Da 20 a 22 euro, vini esclusi.Info Trattoria da Antonietta, via Garibaldi, Jesi - 0731 207173.