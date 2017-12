Da Roverino la coppa maritata e altri golosi omaggi alla memoria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COMUNANZA - Le ricette di una volta rivivono nella cucina di Roverino, albergo e ristorante da oltre mezzo secolo sinonimo di ospitalità nell’antico borgo di Comunanza. Qui potrete assaggiare la vera “coppa maritata”, la merenda che un tempo le nonne preparavano con il pane raffermo, intingendo le fette in un composto di uovo e formaggio, per poi servirle fritte in accompagnamento ai salumi locali. Sapori semplici e veraci, ancorati a una tradizione che rischiava di andare perduta e invece ha trovato nel menu di Roverino un sincero custode della memoria gastronomica di questa terra. I primi sono fatti in casa e conditi con sughi robusti a base di tartufo, porcini e cinghiale. Squisiti i ravioloni di carne al tartufo nero e la polenta guarnita con il bianco pregiato e la fonduta. Altro punto di forza è la carne, cotta sul camino oppure al forno e in casseruola. Da 20 a 30 euro.Info Da Roverino, via Ascoli Comunanza – 0736844242.