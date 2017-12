I Sapori dell'Acquaviva e la sua carne di qualità e a chilometri zero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Giungere a destinazione può sembrare un’impresa, ma una volta arrivati vi sentirete subito a casa, accolti in famiglia e coccolati come l’ospite della domenica. Nel ristorante dell’azienda agraria Giuggioloni, 50 posti a sedere al piano terra di una vecchia casa colonica ristrutturata, vincono la semplicità e la genuinità delle tradizioni di campagna, tramandate con passione dai fratelli Massimo e Maurizio, con la regia della mamma in cucina. Nata come azienda produttrice di carne ricavata da bovini, suini, ovini, caprini e animali da cortile allevati con alimentazione naturale, da diversi anni l’attività si è evoluta abbracciando anche la ristorazione. Il piatto forte è ovviamente la carne che i clienti possono apprezzare scegliendo fra arrosti e grigliate (ottimi la papera e il maialino al forno), unitamente a verdure e affettati della casa. Da 20 a 30 euro.Info I sapori dell’Acquaviva, via Acquaviva, Osimo – 071714301