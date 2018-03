Pane e pasta fatti in casa tartufo e carni: la Gioconda è un capolavoro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CAGLI - Pane fatto in casa, pasta al mattarello, carni di prima qualità, specialità al tartufo e funghi, piatti a base di baccalà. La proposta culinaria del ristorante “La gioconda”, aperto nel 2006 dallo chef patron Gabriele Giacomucci, non è passata inosservata al palato attento delle guide di settore che la inseriscono tra i locali consigliati della zona. Tra i tanti riconoscimenti, quello della prestigiosa guida Michelin per l’ottimo rapporto qualità-prezzo e ultimo, in ordine di data, il podio conquistato il mese scorso nella sfida tv “4 ristoranti” presentata da Alessandro Borghese. Insomma, una cucina contemporanea, frutto di ricerca, tradizione e innovazione, che piace agli addetti ai lavori ma è anche premiata dalla clientela. Tra le proposte più apprezzate, i cappelletti con ripieno di faraona, il filetto e i passatelli su letto di fonduta e tartufo. Da 30 a 40 euro.Info La gioconda, via Brancuti Cagli – 0721781549