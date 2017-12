Atmosfera rustica e porzioni abbondanti all'Arco di Maltignano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTIGNANO - Atmosfera piacevolmente rustica, prezzi contenuti e porzioni abbondanti caratterizzano questo ristorante-pizzeria nel borgo medioevale di Maltignano. Punto di riferimento della ristorazione locale dal 1992, L’Arco propone piatti della tradizione ascolana e tutti i venerdì (nel periodo invernale) il baccalà su prenotazione. Per cominciare, il menu offre una vasta scelta di affettati, bruschette, crostini e verdure grigliate. Da non perdere le ceppe ai porcini, gli gnocchi al tartufo, gli spaghetti alla pecorara e le penne de “L’Arco” con pomodoro, mascarpone e prosciutto cotto. Tra i secondi troviamo l’agnello a scottadito, gli spiedini di castrato, la tagliata, lo stinco di vitello, il filetto ai porcini e l’immancabile fritto misto all’ascolana, vera specialità della casa con le olive ripiene preparate una ad una secondo una vecchia ricetta di famiglia. Prezzi: 20-30 euro.Info L’Arco, via IV Novembre Maltignano – 0736304490