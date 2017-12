Al Pincio di Sarnano tra pizze e primi trionfa la "spianata" delle delizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Una delle varianti più richieste è la spianata, ossia un grande tagliere composto da diversi gusti cotti al forno a legna e preparati con materie prime ricercate, come il tartufo e la mozzarella di bufala campana. Oltre alle pizze, dall’impasto leggero e facilmente digeribile, tratto distintivo del locale, non mancano poi i piatti della tradizione regionale. Dai ricchi primi con pasta fatta a mano (specialità della casa sono i paccheri ai pomodorini e profumo di origano con bufala e basilico fresco, i tortellini con panna, noci e sapa e la carbonara al tartufo) ai secondi e contorni dove scegliere tra diversi tipi di tagliata (ottima quella di agnello al pistacchio), la grigliata, il carpaccio di chianina al tartufo, l’agnello al sale rosa e i fritti misti. Menzione a parte per i dessert al cucchiaio della casa, una dolce sorpresa. Da 10 a 25 euro, bevande escluse.Info Il Pincio, via Matteotti Sarnano - 0733 657246.