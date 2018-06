All'Osteria del Teatro il sipario si alza sulle delizie di carne e di pesce

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - All’Osteria del Teatro il sipario si alza ogni sera su un menu di impronta tradizionale, fedele ai sapori e ai prodotti locali, alcuni a km 0, ma con quel tocco in più di fantasia ed internazionalità che rende personale ogni piatto. Buona la pasta all’uovo, stesa rigorosamente a mano. Come le chitarrine all’astice, una novità da provare assieme alle altre proposte di pesce fresco inserite di recente nella carta, oppure le tagliatelle con ragù marchigiano e fagioli, un abbinamento davvero speciale. La star del Teatro resta però la carne: tra tagliata di scottona, tartare di marchigiana e picanha con maionese allo zenzero fatta in casa, la qualità delle materie prime non si discute. Eccellenza che vale anche per i formaggi, provenienti da aziende regionali, nazionali ed estere. In cantina, oltre cento etichette presenti. Da 20 a 30 euro, bevande escluse.Info Osteria del Teatro, via Cavallotti Senigallia - 07160517