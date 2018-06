Le Chichine, il rifugio delizioso â€‹per i vegani sulle colline di Osimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

OSIMO - Nella campagna di Osimo, un rifugio 100% vegano che accoglie animali salvati da situazioni di maltrattamento. Dal sapone per lavarsi le mani al cibo portato in tavola, alle “Chichine” ogni dettaglio è cruelty-free. Una filosofia di vita, fondata sul rifiuto di ogni forma di violenza e sfruttamento animale, da cui dipende gran parte dell’aria rilassata e pacifica che qui si respira. Attivo soprattutto nella bella stagione, durante l’anno vengono organizzate conviviali per sostenere l’omonima associazione di volontariato, come il pranzo benefit in calendario domani. Gli ingredienti sono di produzione propria e derivano da agricoltura biologica. Unica raccomandazione: non sono accettati cani. Galline, oche, pavoni e gli altri ospiti che popolano Le Chichine - più di 150 - sono infatti abituati a girare liberi in giardino. Pasto completo su prenotazione: 20 euro circa.Info Rifugio Le Chichine, via Jesi Osimo – 3381276348.