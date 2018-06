Ecco "Il Mollusco" il primo fast fish food delle Marche senza congelatori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - Non c’è congelatore nella cucina di questo grazioso locale di impronta marinara, primo fast fish food delle Marche ad essere sbarcato mercoledì scorso in Riviera. Il che, tradotto nell’inconfutabile freschezza della materia prima, non può che elevare il livello della proposta gastronomica. Al timone i soci Riccardo Tarantini, marinaio con la passione per i fornelli, e un volto noto della ristorazione locale, Glen Morillo già chef del ristorante “Come viè viè” di Sirolo. In una zona turistica che pullula di bar e ristoranti, ecco dunque una alternativa adatta a tutte le tasche dove consumare un pasto veloce, e poco impegnativo, senza rinunciare alla qualità e ai sapori della tradizione. A fare la differenza è anche un ambiente di particolare impatto dove nulla è lasciato al caso, cifra stilistica del progettista Ing. Mirko Dubini. Da 10 a 25 euro, coperto gratuito 100% bio.Info Il mollusco, via Litoranea, Numana.